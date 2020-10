Idoso mete bala em gerente de loja após se irritar com carga e descarga de móveis

Na tarde desta quinta-feira (22), um morador efetuou um disparo de arma de fogo, na região central de Aquidauana, que fica a 144 km de Campo Grande, depois de se incomodar com a carga de descarga de produtos de uma loja de móveis e eletrodomésticos. Funcionários foram surpreendidos.

Conforme o site JNE, um caminhão estacionou na Rua Bichara Salamene para descarregar móveis para a loja, quando Antonio Carlos Quelho Ramos, de 62 anos, que mora ao lado dos fundos da loja, se incomodou com a movimentação e foi implicar com os funcionários, está não seria a primeira vez. O gerente então foi tentar conversar com o idoso, mas ele saiu com uma arma em punho e disparou um tiro contra o homem e os outros funcionários, mas não acertou ninguém. O fato foi presenciado por diversas testemunhas.

A Polícia Militar foi acionada, e quando chegou na casa do autor do disparo, não encontrou Antonio. Os militares então orientaram o gerente a ir imediatamente ate a Delegacia de Polícia Civil registrar um boletim de ocorrência, enquanto eles iriam fazer rondas. Policiais Civis também compareceram até a residência do idoso, ele havia retornado ao local e acabou preso em flagrante e a arma apreendida.

Antonio Carlos ainda teria resistido a prisão, ele foi encaminhado para a delegacia.

