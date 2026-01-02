Idoso preso por assassinar homem no São Jorge da Lagoa é solto pela Justiça

Elias da Silva, de 72 anos, preso durante o dia 1º de janeiro pela morte de Geovani Oliveira Pimentel, de 42 anos, no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande, foi liberado pela Justiça de Mato Grosso do Sul durante audiência de custódia nesta sexta-feira, dia 2.

Em contrapartida, ele deverá cumprir algumas medidas cautelares, bem como: estar proibido de deixar a cidade por mais de 8 dias, recolhimento noturno, inclusive nos fins de semana, e comparecer em todos os atos do processo.

A prisão de Elias aconteceu momentos depois do crime, na própria residência em que mora. Ele confessou que atirou contra a vítima devido a uma discussão durante a madrugada.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o fato aconteceu no cruzamento da rua Fátima do Sul com a rua Rio Brilhante. A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar e no local havia poças de sangue.

Geovani chegou a dar entrada na Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento. Ele faleceu em virtude de lesão traumática cerebral e choque hemorrágico, provocado pelo ferimento.

O caso foi registrado na delegacia como homicídio simples e posse irregular de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também