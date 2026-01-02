Menu
Menu Busca sexta, 02 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Polícia

Idoso preso por assassinar homem no São Jorge da Lagoa é solto pela Justiça

Ele deve cumprir uma série de medidas cautelares para se manter em liberdade

02 janeiro 2026 - 17h12Luiz Vinicius e Vinícius Santos
Geovani foi morto com um tiro na cabeçaGeovani foi morto com um tiro na cabeça   (Redes Sociais)

Elias da Silva, de 72 anos, preso durante o dia 1º de janeiro pela morte de Geovani Oliveira Pimentel, de 42 anos, no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande, foi liberado pela Justiça de Mato Grosso do Sul durante audiência de custódia nesta sexta-feira, dia 2.

Em contrapartida, ele deverá cumprir algumas medidas cautelares, bem como: estar proibido de deixar a cidade por mais de 8 dias, recolhimento noturno, inclusive nos fins de semana, e comparecer em todos os atos do processo.

A prisão de Elias aconteceu momentos depois do crime, na própria residência em que mora. Ele confessou que atirou contra a vítima devido a uma discussão durante a madrugada.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o fato aconteceu no cruzamento da rua Fátima do Sul com a rua Rio Brilhante. A vítima foi socorrida para uma unidade hospitalar e no local havia poças de sangue.

Geovani chegou a dar entrada na Santa Casa, mas não resistiu ao ferimento. Ele faleceu em virtude de lesão traumática cerebral e choque hemorrágico, provocado pelo ferimento.

O caso foi registrado na delegacia como homicídio simples e posse irregular de arma de fogo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Momento do esfaqueamento
Polícia
Esfaqueado na virada do ano em Aquidauana é transferido em estado grave para Capital
Local onde aconteceu o crime
Polícia
Preso, suspeito de matar homem a facadas havia deixado cadeia há duas semanas em Coxim
Local onde ele foi preso
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou prisão de homem que tentou estuprar escrivã da Polícia Civil
Polícia Civil deve investigar o caso -
Polícia
Após término, engenheiro sofre perseguição e extorsão por parte da ex em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Bebedeira termina com furto de celular e homem agredido por três no Itamaracá
O caso começou com uma briga
Polícia
Homem discute com esposa e leva a pior ao ser esfaqueado por ela em Campo Grande
Violência doméstica -
Justiça
Desembargador mantém preso homem que algemou e agrediu mulher em Campo Grande
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Suspeito usou uma faca para abordar a vítima
Polícia
PM de folga impede estupro de mulher que praticava corrida e prende homem na Capital
Mulher estava em um reservatório de água
Polícia
Mulher é encontrada morta dentro de reservatório em aldeia de Dourados

Mais Lidas

Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Polícia
VÍDEO: Criminosos invadem Damha, furtam cofre com armas e abandonam material sob pontilhão
Corpo de Bombeiros encaminhou o homem para o hospital
Polícia
Ferido a tiros no São Jorge da Lagoa, homem não resiste e morre em hospital