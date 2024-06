Idoso que dava presentes a criança de 10 anos após estupro é procurado em MS

Francisco João Pereira, de 65 anos, conhecido como Valmir, está sendo procurado após ser identificado como o autor do estupro de uma criança de apenas 10 anos, ocorrido na cidade de Novo Horizonte do Sul, durante o dia 2 de maio deste ano.

Conforme as informações policiais, durante as investigações, foi descoberto que o crime acontecia desde que a criança tinha apenas 5 anos de idade.

Na ocasião, para que ela não contasse a ninguém, o idoso lhe dava presentes e ameaçava que ia abandonar ela em uma estrada.

Diante dos fatos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada pelo Poder Judiciário.

No entanto o indivíduo está foragido. Por esse motivo, a Polícia Civil solicita apoio da população para localizá-lo.

Quem tiver qualquer informação acerca do paradeiro do suspeito, poderá realizar denúncia anônima por meio do whatsapp (67) 99208-9491.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também