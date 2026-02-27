Menu
Idoso que estuprou a enteada de 10 anos é preso em Aquidauana

Ele foi condenado a 18 anos de prisão pelo crime

27 fevereiro 2026 - 17h51Brenda Assis

Um homem de 71 anos foi preso nesta quinta-feira (27) por estupro de vulnerável, em uma aldeia no distrito de Taunay, em Aquidauana. A prisão ocorreu durante a Operação Mulher Segura, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo a polícia, o homem estava foragido desde 2024, quando teve a prisão decretada após a condenação definitiva pelo crime. Ele foi sentenciado a 18 anos de reclusão em regime inicialmente fechado.

De acordo com as investigações, os abusos ocorreram de forma contínua entre 2009 e 2013, no distrito de Taunay. O homem era padrasto da vítima, que tinha 10 anos quando os crimes começaram.

A polícia apurou que o autor se aproveitava da vulnerabilidade da criança, cometendo os abusos durante a madrugada, quando não havia vigilância da mãe. A vítima também relatou que sofria ameaças de morte e agressões físicas para não denunciar o caso.

A materialidade do crime foi comprovada por meio de laudo pericial realizado pelo Instituto de Medicina Legal. Na época do fim das investigações, em 2014, a vítima tinha 14 anos.

Após diligências, equipes da 1ª Deam conseguiram identificar o paradeiro do condenado, que foi localizado e preso sem resistência.

Ele foi encaminhado à delegacia de Aquidauana, onde passou pelos procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena.

