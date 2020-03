Gabriel Neves, com informações da assessoria

Três homens foram presos em flagrante e multados em R$ 4.680,00, por praticarem pesca predatória, na tarde desta segunda-feira (23), em Costa Rica. Eles foram vistos no momento em que Polícia Militar Ambiental (PMA) realizava uma ronda para orientar pescadores sobre o coronavírus.

Segundo a PMA, uma equipe foi até o local de pesca, para fazer as orientações, após um decreto publicado pela Prefeitura de Costa Rica proibindo a pesca nos limites do município, em razão da prevenção à pandemia do COVID-19.

Chegando ao local para realizar as orientações sobre a proibição, os militares encontraram três homens, 65, 66 e 81 anos, praticando pesca predatória, junto com eles foram encontrados pescados e diversos petrechos ilegais à pesca no Estado.

Um dos idosos tentou jogar um peixe da espécie pintado na vegetação, para escondê-lo, mas a ação foi vista. Os policiais informaram que este autor pratica pesca profissional.

Na área foram encontrados uma tarrafa molhada, indicando ter sido utilizada, escondida na mata e, na varanda, mais 35 anzóis de galhos (petrechos proibidos), bem como um peixe da espécie jaú em um frízer.

Enquanto a fiscalização ocorria, outros dois pescadores chegaram em um barco com diversos peixes que seriam usados como isca.

O pescado, pesando 25 kg, dois barcos, dois motores de popa, uma tarrafa, 35 anzóis de galho, um freezer, uma bateria e uma lanterna especial foram apreendidos.

Os infratores foram autuados administrativamente e multados em um total de R$ 4.680,00. Eles também responderão por crime ambiental de pesca predatória, com pena prevista de um a três anos de detenção.

