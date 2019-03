Imagem Forte - Homem é executado com mais de 20 disparos em Ponta Porã

Marcos Tenório, com informações do Capitan Bado

Bruno Pereira de Souza (34) vulgo “Fortaleza, foi executado na tarde deste domingo (24), por volta das 14h quando estava chegando na casa da namorada no bairro São João de Ponta Porã. O veículo que a vítima conduzia, uma caminhonete da marca Toyota, Hilux, cor branca, foi atingida por 24 disparos.

Fortaleza foi alcançado por pistoleiros que estavam em veículo branco, que já chegaram efetuando aproximadamente 24 disparos de pistola 9mm contra a vitima que faleceu antes mesmo de receber atendimento médico.

A polícia não se descarta que a execução tenha relação com um ajuste de contas do crime organizado que atua na fronteira com o Paraguai. nenhuma hipótese é descartada, o caso será investigado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Ponta Porã.

