Imagens fortes: Assaltantes de banco morrem em troca de tiros com a polícia

Sarah Chaves, com informações do Debate Paraíba

Um confronto entre uma quadrilha que assaltou a agência do Banco do Brasil de Coremas, na sábado (19), e o Grupamento Especializado de Operações em Área de Caatinga (GEOsAC), deixou seis assaltantes mortos na mata próxima ao município de Catingueira na Paraíba.

Segundo informações do Portal Debate Paraíba, os criminosos ao avistarem as guarnições do GEOsAC r passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra os militares, onde ocorreu a troca de tiros.

Seis assaltantes ficaram feridos e foram socorridos para a cidade de Patos. Nenhum policial militar foi alvejado na ocorrência.

As armas utilizadas no roubo, e o dinheiro subtraído da agência também foi recuperado na ação policial.

Um dos assaltantes ainda se encontra foragido na mata.

