IncÃªndio atinge prÃ©dio abandonado de motel em Campo Grande

Taynara Menezes e Brenda Assis atualizado em 23/03/2026 Ã s 20h13

Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio do antigo motel SequeSabe, na noite desta segunda-feira (23), em Campo Grande. O imóvel, localizado na Avenida Euler de Azevedo, está desativado e abandonado.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para conter as chamas e utilizaram três caminhões no combate ao fogo.

A intensidade do incêndio chamou a atenção de moradores da região. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio nem sobre possíveis responsáveis. Não há registro de feridos.

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