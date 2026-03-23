IncÃªndio atinge prÃ©dio abandonado de motel em Campo Grande

Um incêndio de grandes proporções atingiu o prédio do antigo motel SequeSabe, na noite desta segunda-feira (23), em Campo Grande. O imóvel, localizado na Avenida Euler de Azevedo, está desativado e abandonado.
Conforme informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para conter as chamas e utilizaram três caminhões no combate ao fogo.
A intensidade do incêndio chamou a atenção de moradores da região. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio nem sobre possíveis responsáveis. Não há registro de feridos.Reportar Erro
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