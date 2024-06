Iniciada em Dourados, operação da PF contra pornografia infantil tem desdobramento em SP

Na manhã desta terça-feira (18), a Polícia Federal deflagrou a Operação Mercadores da Inocência, cumprindo quatro mandados de busca e apreensão no estado de São Paulo. A ação é o desdobramento da Operação Reincidência, realizada em Dourados, em março de 2023.

Conforme as informações divulgadas, durante as investigações os policiais identificaram que um grupo era especializado em aplicar golpes em crianças e adolescentes por meio de falsas agências de modelo, dedicadas ao impulsionamento de carreiras nas redes sociais.

Em alguns casos, as imagens de crianças e adolescentes, com pouca roupa e em poses sensuais, eram fornecidas pelos próprios genitores das vítimas. As citadas imagens eram compartilhadas em sites e grupos.

No decorrer da apuração, vários perfis criados para cooptar vítimas foram encontrados pelas autoridades.

Os investigados responderão pelos crimes de produção, venda, armazenamento e compartilhamento de conteúdo de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também