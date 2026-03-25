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Integrante de organização criminosa é preso em Campo Grande

O suspeito tem uma extensão ficha criminal

25 março 2026 - 19h21Brenda Assis

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), prendeu nesta quarta-feira (25) um homem de 35 anos apontado como integrante de organização criminosa, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, a captura ocorreu na região da BR-163, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara de Execução Penal. O suspeito, identificado pelas iniciais W. de S. B., estava foragido após fugir do sistema prisional, onde cumpria pena.

Segundo o DRACCO, o homem possui extensa ficha criminal, com passagens por crimes patrimoniais violentos, como roubos e receptação, além de envolvimento em tentativas de homicídio. Ainda conforme as investigações, ele é considerado de alta periculosidade e tem ligação com a criminalidade organizada.

A ordem judicial foi expedida após a evasão do detento, e ele ainda tem 11 anos, 7 meses e 15 dias de pena a cumprir em regime fechado.

A prisão foi resultado de diligências conduzidas por equipes especializadas, que conseguiram localizar e recapturar o foragido na Capital sul-mato-grossense.

Em nota, o DRACCO destacou que a ação representa um avanço no combate ao crime organizado no estado, ao retirar de circulação um indivíduo com histórico de reincidência e potencial de voltar a cometer crimes. A unidade também reforçou o compromisso de atuar de forma estratégica e integrada para desarticular organizações criminosas e responsabilizar seus integrantes.

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Sao Julião - Dr Cury

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