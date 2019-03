Integrante do PCC é morto em confronto com a polícia

Reinaldo de Araújo, um dos chefes do Primeiro Comando da Capital (PPC), foi morto a tiros durante confronto com policiais em Villa Ygatim, departamento de Canindeyú, no Paraguai. As informações foram divulgadas pelo site ABC Color nesta terça-feira (5).

Com Thiago Ximenes, o “Matrix”, Reinaldo fugiu do quartel da Agrupación Especializada, grupo de elite da Polícia Nacional, em dezembro de 2018. O site não detalhou como foi o confronto que culminou com a morte de um dos líderes do PCC e, neste momento, policiais do Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales (Fope) procuram por Thiago, que segue foragido.

Quando ocorreu a fuga, a imprensa paraguaia noticiou que os dois saíram “pela porta da frente” e que existia forte indício de facilitação. Segundo o site ABC Color, o Ministério Público apontou os agentes Milciades Nazario Ramírez Aguilar, Marcos Antonio Giménez e a advogada Lilian Rocío Calonga Ovelar por participar da fuga dos criminosos.

Condenado a 20 anos de prisão em território paraguaio, "Matrix" foi preso em Ciudad del Este em 2014, por participar do assalto a um carro-forte. Ele já havia fugido de outro presídio daquele país junto com outros 12 bandidos.

Reinaldo de Araújo, com 25 anos de reclusão a cumprir, foi condenado pelo assassinato de sua companheira quando era peão de uma fazenda. O irmão dele, Luciano Aparecido de Araújo de Souza, também foi condenado pelo crime. Meses atrás, Reinaldo esfaqueou um policial que vistoriava sua cela, no quartel de onde fugiu.

