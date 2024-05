JD1TV AGORA: Carro de corretora morta é encontrado no Indubrasil

Carla Andréa com Brenda Assis atualizado em 23/05/2024 às 17h46

O veículo da corretora de imóveis Amalha Cristina Mariano Garcia, de 43 anos, morta na terça-feira (21) foi encontrado na região do Indubrasil na tarde desta quinta-feira (23), às 16h30.

Amalha foi encontrada morta num matagal na área do Porto Seco, aos fundos do bairro Los Angeles. A corretora tinha ido, com seu próprio carro, encontrar um ex-paquera. O corpo da mulher foi encontrado, mas o carro e o celular da vítima estavam desaparecidos.

Conforme apurado pelo JD1 no local, populares viram o carro, um Jeep Renagade, parado em frente à uma residência e acionaram a Polícia Militar. Os moradores da residência estavam com o veículo e foram detidos.

Os moradores serão levados para prestar depoimento.

Assista:

