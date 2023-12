JD1TV - Assalto no Shopping Norte Sul: Ladrões levaram mais de R$ 600 mil em joias

Saiba Mais Polícia JD1TV AGORA: Ladrões armados roubam joalheria dentro do Shopping Norte Sul

O assalto a mão a armada na joalheria Finesse Store, que fica localizada dentro do Shopping Norte Sul, causou um prejuízo de mais de R$ 600 mil, conforme o levantamento inicial. O crime aconteceu na noite de ontem (30), quando três bandidos armados invadiram o local e ameaçaram os funcionários. A dona da loja agora pede ajuda para identificar e achar os ladrões.

A dona do estabelecimento, Maite Lima, contou ao JD1 que apesar de rápida a ação dos homens foi violenta. “Uma das coisas que mais constrange a gente é que tinha cliente dentro da loja. Eles chegaram mandando quem estava lá dentro ficar quieto, abaixar as mãos e agir normalmente fingindo que nada estivesse acontecendo. Alguns deles foram bem sátiros, deram risadinha na cara dos funcionários, sendo ameaçadores”, relatou.

Armados, eles invadiram o escritório e começaram a revirar caixas atrás dos produtos. Até o momento, o levantamento feito pela empresária aponta que mais de 160 peças em ouro 18 quilates foram levados, entre anéis, pulseiras, brincos e correntes, causando um prejuízo de R$ 600 mil. Porém, esse valor pode chegar a quase R$ 1 milhão, pois os homens levaram ainda um estoque de marcas variadas de relógios, que ainda não chegou a ter o valor calculado.

Os bandidos pegaram também o dinheiro que estava no caixa, da venda do dia feita pela loja. Depois do crime, a segurança do shopping teria sido acionada, mas conforme Maite os funcionários não tiveram assistência.

“A segurança do shopping estava totalmente inativa. Tudo é muito difícil, por exemplo, eu já tenho todas as imagens de dentro da loja, mas de fora o shopping ainda não disponibilizou. Agora o chefe de segurança está lá dentro da loja, mas quando tudo aconteceu não fizeram nada”, desabafa Maite ainda muito nervosa depois do crime.

Hoje, equipes da Perícia Cientifica foram até o estabelecimento para fazer a coleta de digitais. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro e está sendo investigado pelas autoridades policiais.

Assista a novos vídeos divulgados da ação:

O assalto – Era por volta de 19h30 quando três bandidos armados entraram na loja, rendendo funcionários e clientes. Depois de pegar o que conseguiam carregar, os homens foram até a Rua Japão, localizada na região da Vila Nhanhá, onde haviam estacionado o veículo, fugindo em seguida.

Equipes da Polícia Militar fizeram diligências pela região, afim de localizar os ladrões, mas até o momento ninguém foi preso.

Por meio de nota, a assessoria do Shopping Norte Sul disse ao JD1 estar acompanhando o caso. Leia na íntegra:

"O empreendimento está acompanhando o caso e prestando assistência ao lojista, além de contribuir com as investigações policiais."

