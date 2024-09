JD1TV: Câmera flagra atirador executando servente e fugindo na Av. Guaicurus

Câmeras de segurança mostram o momento em que o atirador executa o servente de pedreiro, Cleiton Anario de Castro, na Avenida Guaicurus, na manhã desta segunda-feira (30), e foge do local em alta velocidade.

As imagens obtidas pelo JD1 Notícias apontam o momento em que Cleiton está no veículo Chevrolet Corsa, em direção ao seu trabalho - ele atuava na construção de um condomínio na BR-262, na saída para Três Lagoas.

Ele parou no semáforo e mesmo com outros veículos em volta, até mesmo motoqueiros, o atirador passa ao lado do veículo e dispara pelo menos duas vezes, acertando um deles na cabeça da vítima, que morre no local sem chance de ser socorrido.

Em outro ângulo da câmera de segurança, o motociclista aparece em uma via fugindo em alta velocidade e quase atinge um ciclista que escutou os disparos.

Uma testemunha, que presenciou o momento do homicídio, contou para a reportagem que a vítima estava parada no semáforo e acendia um cigarro, quando o atirador cometeu o crime.

Em apuração no local, durante conversa com alguns conhecidos da vítima, a reportagem descobriu que o servente tinha um perfil 'briguento', considerado valentão, e havia relatos que ele batia na esposa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para chegar ao local apenas para constatar o óbito.

