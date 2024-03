JD1TV: Caminhão com entulho tomba em frente ao Damha

Um caminhão, que estava carregado com entulho, tomou na Rua Miguel Damha, em frente ao Residencial Damha II, em Campo Grande. O acidente aconteceu durante a manhã desta quarta-feira (13).

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias no local, o veículo seria da empresa Rag Locações, transportando o material de pós-obra. Por ordens da empresa, apenas uma pessoa pode andar dentro do caminhão.

Sozinho, o motorista contou para os colegas que acabou perdendo o controle de direção, porque o caminhão se desequilibrou. Ele não teve ferimentos e acompanhou a remoção ainda no local.

Assista a movimentação no local:

