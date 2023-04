JD1TV: Homem é morto com quatro tiros na manhã desta sexta na Av. das Bandeiras

Um rapaz ainda não identificado foi assassinado na manhã desta sexta-feira (28), com pelo menos quatro tiros na Avenida das Bandeiras com a rua Tatui, Vila Carvalho.

Moradores da região relatam terem ouvido cinco disparos de arma de fogo, no entanto, apenas três teriam acertado a vítima na cabeça e um no abdômen, conforme informações preliminares levantadas pela reportagem no local.



O Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Perícia Científica estão no local para fazer os levantamentos sobre o crime. Enquanto isso, o trânsito segue com meia pista fechada.



