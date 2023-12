JD1TV: Jovem filma a própria morte durante acidente de carro

Um vídeo que começou a circular nas redes sociais na terça-feira (19), mostra o momento em que um jovem, ainda não identificado, teria filmado a própria morte em um acidente de carro. Não existem informações sobre o local onde os fatos aconteceram.

Conforme o site CM7 Brasil, o rapaz aparece nas imagens brincando e se divertindo, enquanto está a caminho de uma festa. No entanto, o veículo em que ele estava capota algumas vezes na pista.

Depois das gravações do acidente, o vídeo mostra a vítima com um ferimento no rosto, sangrando bastante. O site noticiou ainda que ele teria falecido, em decorrência do trauma.

JD1TV: Jovem filma a própria morte durante acidente de carrohttps://t.co/qSgAfZlZ5Y pic.twitter.com/9ZXSmODy48 — JD1noticias.com (@jd1noticias_com) December 20, 2023

