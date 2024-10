JD1TV: Motorista foge de acidente e vítima é internada com perfuração no pulmão e fígado

O motociclista, Michael Martinez da Silva, 31 anos, está internado em estado delicado na Santa Casa de Campo Grande, após sofrer um acidente na tarde da última quinta-feira (3), no cruzamento das ruas Miguel Leteriello com a rua Kioto, na Vila Nascente.

Conforme relatos da esposa ao JD1 Notícias, Beatriz Carmona 28 anos, Michael ficou jogado ao chão desacordado após o acidente. As primeiras pessoas que chegaram para ajudar foram populares que estavam próximo ao local. "Depois quando começou a falar, ele estava desorientado e ficou perguntando da nossa filha de 3 anos", relatou.

Michael foi levado para a Santa Casa onde o estado inspira cuidados, pois devido a queda, ele quebrou a costela, perfurou o pulmão e o fígado, além de quebrar o pulso.

A maior preocupação dos médicos é com o pulmão de Michael, por isso ele passará os próximos dias, até completar uma semana, em observação.

Caso os órgãos se recuperem bem, Michael será encaminhado para a cirurgia do pulso. Ele é estudante de Zootecnia e de acordo com a esposa, está no último ano e em semana de provas. "Pelo jeito só ano que vem agora".

Vale destacar que, de acordo como Art.135 do Código Penal, "Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, à criança abandonada ou extraviada, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo; ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa".

Veja o momento do acidente:

