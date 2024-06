JD1TV: 'Quero beber o sangue', jovem invade velório e ataca defunto em Paranaíba

Um homem ainda não identificado teria invadido uma casa de velórios, onde três pessoas são veladas na tarde desta sexta-feira (28), em Paranaíba.



Segundo informações iniciais do site Interativo MS, ele atacou um dos corpos que estava sendo velado. Ele teria chegado ao local sujo de sangue, com cortes nos braços. Ele foi direto em direção a um dos caixões.

Inicialmente, foi informado que o autor teria usado um objeto para perfurar o corpo do cadáver, mas essa informação não se confirmou. Ainda em surto, ele tentou subir em cima do corpo. Populares comentaram que ele falava em ‘consumir o sangue’ do defunto.

Depois que o rapaz foi contido, e retirado do local, a sala e o caixão foram limpos, retomando a despedida.

Veja um vídeo depois que a invasão aconteceu:

Your browser does not support HTML5 video.

