JD1TV: Tatuador morre ao cair de prédio após 'colisão' entre paraquedas

O tatuador Lucas Ribeiro Machado, de 32 anos, morreu após o parapente que ele estava colidir contra outro durante a tarde de segunda-feira (7), em Guarujá, no litoral de São Paulo. O outro envolvido ficou ferido na queda.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas inicialmente caíram no topo de um prédio. Porém, Lucas despencou novamente e morreu ao atingir o térreo. O outro ficou enroscado nos equipamentos no topo do edifício.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e chegou a fazer manobras de reanimação no tatuador, porém, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

O outro homem, que ainda não teve a identidade divulgada, foi socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital Santo Amaro (HSA). Detalhes sobre o estado de saúde dele não foram divulgados.

O tenente Felipe Brilhante, do Corpo de Bombeiros, afirmou no local da ocorrência que os homens saltaram de paragliders do Morro do Maluf, caindo em cima do edifício após colidirem no ar.

"Um que se enroscou na parte superior ficou por ali mesmo e o segundo teve a queda livre até o solo", explicou o tenente, em entrevista à TV Tribuna, emissora afiliada da Globo.

Assista aos vídeos divulgados:

