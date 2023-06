JD1TV: Vídeo mostra acidente que matou motociclista no Chácara Cachoeira

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a jovem motociclista Miryan Lemes Torquato, de 22 anos, morre após ser atropelada por um caminhão na manhã desta quinta-feira (29), na rua Coronel Cacildo Arantes, no Chácara Cachoeira.

O vídeo encaminhado ao JD1 Notícias mostra o caminhão descendo a rua sentido Afonso Pena, e no ângulo obtido pela reportagem, não é possível visualizar a motociclista. Ela aparece na imagem apenas depois de já ter sido atropelada.

O caminhão chega a dar uma balançada, mas como estava carregado o condutor não ‘sentiu’ o impacto. A motociclista tentava passar pelo lado direito da via, sendo surpreendida pela porta de Hyundai Creta.

Assista as imagens:

Acidente - Segundo apurado pelo JD1 Notícias, Miryan estava em uma motocicleta Honda Biz, seguindo pela Coronel Cacildo Arantes no sentido para a Avenida Afonso Pena, quando posicionou seu veículo à direita do caminhão, mas não teria percebido a abertura da porta do condutor do Creta, que estava estacionado.

Com o impacto da batida na porta, a motociclista caiu no asfalto e foi atropelada pelo caminhoneiro, que deu o retorno e permaneceu no local do acidente. A vítima, no entanto, teve seu corpo partido ao meio diante da gravidade do atropelamento.

A Perícia Científica esteve pelo local, assim como o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que apuraram as circunstâncias do acidente.

O caso ficou a cargo da 3° Delegacia de Polícia Civil.

