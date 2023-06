Moradores amparam família e clamam por sinalização após morte no Chácara Cachoeira

Moradores da região do Chácara Cachoeira, mais precisamente da rua Coronel Cacildo Arantes, ampararam não apenas os motoristas envolvidos em um grave acidente na manhã desta quinta-feira (29), mas também abraçaram e consolaram os familiares da vítima, a jovem Miryan Lemes Torquato, de 22 anos.

A reportagem presenciou o momento em que a mãe e amigos chegaram pelo local, bastante abalados e emocionados com a situação. Logo eles foram acolhidos pelas pessoas que estavam presentes e também visualizaram o acidente.

Porém, os populares clamam por melhorias no trânsito e uma das principais reivindicações é a restrição de veículos pesados na via pública. "Já solicitamos. Aqui é uma via perigosa, precisamos de restrição de veículos pesados. Temos três escolas aqui", exclamou Alexandre de Souza Soligo, morador há 13 anos da região.

Uma moradora que ficou abraçada com a mãe da vítima, comentou que ficou ao lado de Miryan momentos antes dela falecer em razão do trágico acidente.

"Não deixei ela ficar sozinha. Acompanhei seus últimos suspiros. Pedi para ela ir na paz de Deus, orei. Ela não ficou sozinha. Deus tem uma hora pra cada um, não levamos nada dessa terra".

Estado de choque - Os dois motoristas, de um caminhão e de um Hyundai Creta, envolvidos no acidente ficaram em completo estado de choque e estão sendo acalmados por populares.

"Eu não vi. Só vi batendo na porta. Depois ela tava aí", comentou rapidamente o motorista do Creta, bastante abalado com a situação. O caminhoneiro, por outro lado, "se culpava" a todo instante e afirmou por várias vezes que não teria notado a presença da motociclista.

Populares que estavam pelo local, tentaram acalmar o condutor dizendo que ele não tinha culpa do ocorrido.

Acidente - Segundo apurado pelo JD1 Notícias, Miryan estava em um motocicleta Honda Biz, seguindo pela Coronel Cacildo Arantes no sentido para a Avenida Afonso Pena, quando posicionou seu veículo à direita do caminhão, mas não teria percebido a abertura da porta do condutor do Creta, que estava estacionado.

Com o impacto da batida na porta, a motociclista caiu no asfalto e foi atropelada pelo caminhoneiro, que deu o retorno e permaneceu no local do acidente. A vítima, no entanto, teve seu corpo partido ao meio diante da gravidade do atropelamento.

A Perícia Científica está pelo local, assim como o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, que apura as circunstâncias do acidente.

O caso deve ficar a cargo da 3° Delegacia de Polícia Civil.

