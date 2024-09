JD1TV: Vizinhos trocam socos por 'capa' de carro extraviada do Nova Lima

Três homens, de 21, 33 e 37 anos, foram parar na delegacia após uma briga dentro de um condomínio localizado no Bairro Nova Lima. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (26).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela filha do autor. Ela detalhou que seu pai abordou o vizinho o acusando de ter furtado a capa de seu veículo no estacionamento do condomínio.

A vítima chegou a tentar argumentar com o autor sobre a capa possivelmente ter sido levada pelo vento, mas eles não entraram em acordo e a discussão evoluiu para troca de socos, chutes e empurrões.

Durante a confusão, a vítima pediu para seu genro filmar as ações do vizinho, que o deixaram ainda mais enfurecido. O autor então pegou o celular do rapaz e atirou para fora do muro do residencial, agravando ainda mais a briga.

Todos os envolvidos foram levados para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado como lesões corporais reciprocas.

