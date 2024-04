JD1TV: "Procedimento complexo", diz delegada sobre investigação da queda de helicóptero

Após dar início a perícia no local onde ocorreu o acidente envolvendo um helicóptero da Casa Militar do Estado, no aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, na tarde desta quinta-feira (18).

À imprensa, a delegada Medina do Dracco (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) de Mato Grosso do Sul afirmou não ser possível adiantar o que teria provocado a pane no motor que gerou o acidente. “Ainda é muito cedo, estamos nos procedimentos iniciais. Precisa ser feito com cautela e como todo procedimento a gente sabe que isso é complexo, preservando e respeitando tudo o que aconteceu", afirmou.

