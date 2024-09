Jovem bate na namorada após vê-la dançando com outro em festa de família

Uma jovem, de 24 anos, foi espancada pelo namorado, de 33 anos, durante a noite de sábado (21), no bairro Cristo Rei, em Nova Andradina. O motivo? O autor estava com ciúmes da vítima.

Conforme as informações do site Jornal da Nova, o casal estava em uma festa familiar quando a jovem foi dançar com outro rapaz. Durante a dança, o homem ficou com ciúmes pois a mulher estava muito próxima do pivô da discussão.

Irritado, ele desferiu um tapa no rosto da jovem ainda na festa. Os dois então foram para casa, onde se agrediram, porém, por ter mais força, o autor conseguiu enforcar a vítima, que ficou com lesões na região do pescoço.

O autor foi mordido no braço e teve arranhões na região toráxica. A Polícia Militar foi acionada e o casal relatou que as brigas são constantes e que ambos fizeram uso de bebida alcoólica.

Ele foi preso e autuado em flagrante na Delegacia de Polícia Civil.

