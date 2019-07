Jovem com sinais de tortura é encontrado morto na fronteira

Sarah Chaves, com informações do Porã News

Populares encontraram o corpo de um jovem executado com três tiros, na divisa de Pedro Juan Caballero com Ponta Porã, fronteira de Mato Grosso do Sul, fato foi registrado na tarde de segunda feira (8), a vitima estava com pés e mãos amarrados.

Imediatamente os agentes da Divisão de Homicídios e da Polícia Técnica foram alertados e com apoio da promotora de justiça Liz Nadine Portillo e do medico legista Cesar Gonzalez, realizaram os procedimentos de rigor, onde encontraram no bolso da calça da vítima duas munições do calibre 9mm e encaminharam o corpo ao IML a espera de que algum familiar realize a identificação do mesmo, já que não foi encontrado nenhum documento que o identifique.

Vítima tinha várias tatuagens nos braços e em uma das tatuagens se encontrava a inscrição “Jonathan”, os investigadores acreditam que o mesmo seria de nacionalidade brasileira e teria sido torturado e posteriormente executado e levado ate o local onde foi abandonado na região de fronteira, mas a polícia não descarta nenhuma hipótese e a investigação ficara a cargo da Divisão de Homicídios da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero.

