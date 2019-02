Jovem de 18 anos é preso após tentar fugir da PRF com 617 kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 617 kg de maconha durante uma fiscalização, nesta terça-feira (5), no km 381 da BR 163 em Terenos/MS.

Os policiais deram a ordem de parada ao veículo FIAT/Strada que possuía placas de Rondonópolis/MT, mas o condutor não obedeceu e começou a fugir. Após alguns quilômetros de perseguição, o motorista adentrou ao pátio de uma borracharia, abandonando o veículo e fugindo a pé. O suspeito pulou o muro de uma residência, onde foi cercado e detido pelos policiais.

No veículo foram encontradas dezenas de tabletes de maconha na carroceria. No interior do automóvel, foi localizado ainda um rádio comunicador com frequência ativa.

O motorista, de 18 anos, de nacionalidade paraguaia, declarou que o rádio estava sendo utilizado para se comunicar com um batedor que seguia mais a frente. Informou também que buscou o veículo em Ponta Porã, não sabendo o destino de entrega da droga, seguindo apenas instruções do batedor e que receberia R$ 5 mil pelo transporte.

O rapaz, o veículo e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Terenos.

