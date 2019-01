Homem receberia R$ 20 mil pelo transporte de 1,1 tonelada de maconha

Da redação com assessoria

Os policiais estavam realizando uma fiscalização, no km 246 da BR-267, quando abordaram um caminhão com placa de Campo Grande. O motorista de 36 anos apresentou a nota fiscal da carga, mas demonstrou nervosismo.

Momento em que os agentes realizaram uma vistoria em meio a carga de soja e acabaram encontrando 54 sacos com tabletes de maconha. Ao todo foram apreendidos 1.110 quilos da droga.

O motorista confessou que receberia R$ 20 mil para realizar o transporte do entorpecente, o autor relatou que os sacos com a droga foram escondidos em meio a carga, na capital do estado.

O homem juntamente com a carga, foi encaminhado para a Polícia Federal da cidade de Dourados.

