Jovem é assassinada em Anastácio e namorado é o principal suspeito

A jovem Micaela Oliveira Rodrigues, de 22 anos, foi morta pelo namorado, identificado como Juliano Azevedo, de 28 anos, na manhã desta sexta-feira (8), em Anastácio. Ele teria fugido do local levando os filhos do casal.

As informações iniciais apontam que ela foi encontrada no banheiro da residência, com marcas de violência pelo corpo, localizada na Rua 27 de Julho, no Jardim Progresso.

O casal estaria junto há 7 anos. O caso e as fotos do suspeito estão sendo amplamente divulgadas por familiares e amigos, nas redes sociais. “Esse vagabundo matou minha amiga e fugiu com as crianças. Vamos compartilhar até encontrar [SIC]”.

Não existem informações sobre os motivos que levaram ao assassinato da jovem. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão cuidando do caso.

