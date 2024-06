Jovem é esfaqueado após confusão próximo a bar no Jardim Inápolis

Jovem, de 21 anos, foi esfaqueado na barriga durante uma confusão próximo a um bar no Jardim Inápolis, em Campo Grande, na madrugada desta sexta-feira (21).

Informações que estão no boletim de ocorrência apontam que a vítima teve uma perfuração na barriga, no lado esquerdo e aparentemente era profunda, fazendo com que a equipe médica avaliasse a hipótese de cirurgia na Santa Casa.

Ainda conforme o registro, o jovem não colaborou com as informações a respeito do possível suspeito, nem relatando o que teria acontecido para que ele fosse esfaqueado. Estiveram em contato com a vítima a Polícia Militar e integrantes da DHPP (Delegacia de Repressão aos Crimes de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

O Corpo de Bombeiros havia atendido a vítima e encaminhado para a unidade hospitalar e o caso está sob investigação.

O registro foi feito como lesão corporal dolosa.

