Rapaz é espancado com pauladas por três desconhecidos no Aero Rancho

Rapaz, de 25 anos, foi espancado a pauladas no início da noite desta sexta-feira (16), por pelo menos três pessoas desconhecidas, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. O amigo da vítima teria testemunhado o acontecimento.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o amigo informou para a Polícia Militar que as agressões a pauladas foram ocasionadas por três suspeitos, mas que não conheciam eles e muito menos sabia o motivo das agressões.

Quando a polícia chegou ao local, a vítima estava deitada no colo da própria mãe aguardando a chegada da viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A vítima reafirmou a versão do amigo e disse que desconhecia o motivo da agressão.

A equipe de socorristas do Samu encaminhou o jovem para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

