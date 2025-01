Jovem é espancando após briga com a namorada e fica desacordado em estrada de Dourados

Um rapaz, que não teve o nome divulgado, foi encontrado desacordado e com vários ferimentos pelo corpo durante o começo da tarde de sábado (25), em uma estrada da Aldeia Jaguapiru, em Dourados.

Conforme as informações policiais, apesar de não pertencer a comunidade, ele mantém um relacionamento com uma jovem da aldeia. Durante a visita de ontem, eles tiveram uma briga antes da vítima sair do local na noite de sexta-feira (24).

Já na tarde de ontem, a mulher encontrou o companheiro desmaiado na estrada. Apesar disso, não existem informações sobre o que teria acontecido.

O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do município e será investigado.

