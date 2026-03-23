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PolÃ­cia

Jovem Ã© morto a tiros dentro de casa em Coxim

Os suspeitos teriam invadido a casa da vÃ­tima para cometer o crime

23 marÃ§o 2026 - 16h23Brenda Assis

Júlio César Vasconcelos Mendes, de 25 anos, foi morto a tiros dentro de casa na noite de domingo (22), no Bairro Senhor Divino, em Coxim.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 20h30 após denúncias de disparos de arma de fogo na Rua Teodoro da Silva. Ao chegar ao local, a equipe encontrou o Corpo de Bombeiros, que constatou a morte da vítima.

À polícia, a mãe do jovem contou que estava na residência com o filho, que estava em um dos quartos, quando um homem armado invadiu o imóvel. De acordo com o relato, o suspeito arrombou a porta da cozinha, entrou usando capacete e, em seguida, escalou a parte interna da casa até chegar ao cômodo onde a vítima estava.

O homem então efetuou vários disparos contra o jovem, que morreu no local. Após o crime, o suspeito fugiu e ainda não foi localizado.

A área foi isolada pela Polícia Militar para preservação da cena. A Perícia Técnica e a Polícia Civil estiveram no local, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pela 1ª Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

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