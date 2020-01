Jovem é morto a tiros em frente à familiares

Priscilla Porangaba, com informações do Ligado na Notícia

Márcio dos Santos Gonçalves, de 22 anos, foi morto a tiros em frente de familiares em Caarapó nesta manhã de quinta-feira (9).

Segundo informações do Ligado na Notícia, o crime aconteceu rua Duque de Caixas, Vila Planalto, em frente da casa do ex-prefeito Mário Valério.

Ainda de acordo com eles, foi apurado pela polícia no local, ´que a vítima estava bebendo em frente de casa com familiares quando um homem chegou, atirou e fugiu.

A Polícia Militar esteve no local conversando com testemunhas para chegar à autoria do crime.

