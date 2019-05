Jovem é presa em rodoviária de Dourados com drogas

Matheus Henrique, com informações do Dourados News

Na rodoviária Renato Lemes Soares, em Dourados, na tarde de sábado (18), Querin Iane Santa Catarina, de 20 anos, foi presa após ser identificada com maconha, que teria sido adquirida em Ponta Porã. A jovem é moradora de Sapiranga, no Rio Grande do Sul.

De acordo com o site Dourados News, na rodoviária, algumas pessoas acionaram a Guarda Municipal, devido ao forte cheiro de maconha. Os guardas encontraram a mochila com as drogas, mas sem a dona no local.

Com informações das características físicas, os agentes chegaram até Querin, que inicialmente negou ser dona da bagagem com os entorpecentes, mas, acabou confessando o crime.

A jovem disse aos guardas que seria garota de programa e, em Guaíra-PR, foi convidada por um homem para ir a Ponta Porã. Na fronteira, ela pegou a mala com as drogas para levar até Sapiranga-RS, onde mora.

Querin foi presa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados e preferiu ficar calada. Ela disse apenas que trabalha com lingerie.

