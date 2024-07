Jovem é preso por estupro após manter relações sexuais com uma adolescente de 13 anos

Um jovem, de 18 anos, foi preso depois de manter relações sexuais com uma adolescente, de apenas 13 anos, que conheceu pelas redes sociais no bairro Jardim Centenário, em Campo Grande. A prisão aconteceu durante a manhã de quinta-feira (18).

Conforme as informações policiais, na segunda-feira (15), a menor fugiu da casa dos pais para ir ficar com o suspeito. Acontece que a DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente), foi procurada pelos familiares da adolescente.

Eles informaram que a vítima teria conhecido um rapaz, de 18 anos, através das redes sociais. Os dois vinham mantendo contato há algum tempo e na segunda, ela resolveu ir morar com o suspeito.

Os dois foram encontrados no imóvel. Na delegacia, a vítima passou depoimento especial, revelando que teve relação sexual com o homem naquela noite. Assim como a menor, o autor também admitiu que praticou sexo com a adolescente, porém, alegou não saber que ela tinha apenas 13 anos.

Ao analisar os fatos, o delegado de polícia plantonista da DEPCA decretou a prisão do suspeito pelo cometimento do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-a do Código Penal, que tem pena de até 15 anos de reclusão, independe do consentimento da vítima e não admite fiança.

