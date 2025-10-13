Jovem fica com objeto empalado no pescoço após tropeçar e cair em Campo Grande

Homem, de 23 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao ter um objeto empalado no pescoço após cair durante a tarde desta segunda-feira (13), na Rua Luiz Lousinha, localizado na Vila Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima estava andando com o objeto em forma de ‘U’ nas mãos, quando tropeçou e caiu. Por conta da queda, o objeto acabou entrando no seu pescoço.

Apesar do susto, o rapaz está consciente e orientado. Ele foi então levado para Santa Casa, onde passará por exames complementares.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Policia Militar também atenderam o caso.

