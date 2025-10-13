Menu
Menu Busca segunda, 13 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Jovem fica com objeto empalado no pescoço após tropeçar e cair em Campo Grande

Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para Santa Casa

13 outubro 2025 - 15h08Brenda Assis     atualizado em 13/10/2025 às 15h09

Homem, de 23 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao ter um objeto empalado no pescoço após cair durante a tarde desta segunda-feira (13), na Rua Luiz Lousinha, localizado na Vila Nhanhá, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima estava andando com o objeto em forma de ‘U’ nas mãos, quando tropeçou e caiu. Por conta da queda, o objeto acabou entrando no seu pescoço.

Apesar do susto, o rapaz está consciente e orientado. Ele foi então levado para Santa Casa, onde passará por exames complementares.

Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Policia Militar também atenderam o caso.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Droga estava em um compatimento oculto
Polícia
JD1TV: Mais de 8 kg de maconha são encontrados em carro adquirido em leilão
O corpo foi encontrado no domingo
Polícia
Suspeitos que mataram homem em Água Clara são presos
Motociclista é pilotando a 237 km/h na BR-369, no Paraná
Polícia
Motociclista é pilotando a 237 km/h na BR-369, no Paraná
Ilustrativa
Polícia
Homem não gosta de 'fio terra' e acaba esfaqueado pela esposa: 'dedada não autorizada'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem tenta bater na esposa e acaba sendo esfaqueado pelo enteado em Água Clara
Motociclista fica ferido ao ser atingido por motorista embriagado em Ponta Porã
Polícia
Motociclista fica ferido ao ser atingido por motorista embriagado em Ponta Porã
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Idoso é atingido por tiros de chumbinho em Anhanduí
Depac Dourados
Polícia
Professor é preso por estuprar criança de 8 anos em Dourados
Foto: Ilustrativa /
Brasil
AGU força Facebook a remover grupo que abastecia falsificadores de bebidas alcoólicas
Samuel de Abreu Carvalho -
Justiça
Caso de assassinato no Tiradentes é arquivado sem suspeitos identificados

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado