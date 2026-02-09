Jovem invade casa ao ser esfaqueado por adolescente no Tarumã

Um homem, de 24 anos, foi esfaqueado na noite de domingo (8) no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. Mesmo ferido, ele chegou a invadir uma casa na Rua Florão para pedir por socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia de lesão corporal por arma branca. No local, o morador relatou que a vítima pulou o muro da casa dizendo que havia sido esfaqueada, momento que viu o sangramento no tórax do rapaz.

Durante o atendimento, familiares de um adolescente estiveram no endereço após receberem a informação de que ele poderia estar envolvido no ataque. Eles disseram aos policiais que não sabiam o que teria motivado a agressão nem onde o menor estava.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Ainda conforme o registro, o suspeito teria arremessado uma pedra em direção à vítima, atingindo o vidro de um carro que estava estacionado na residência.

A Polícia Militar fez buscas na região, mas ninguém foi preso. Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

