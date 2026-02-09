Menu
Polícia

Jovem invade casa ao ser esfaqueado por adolescente no Tarumã

A vítima foi socorrida e encaminhada para UPA Universitário

09 fevereiro 2026 - 15h41Brenda Assis
IlustrativaIlustrativa   (Foto: Vinicius Santos)

Um homem, de 24 anos, foi esfaqueado na noite de domingo (8) no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande. Mesmo ferido, ele chegou a invadir uma casa na Rua Florão para pedir por socorro.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia de lesão corporal por arma branca. No local, o morador relatou que a vítima pulou o muro da casa dizendo que havia sido esfaqueada, momento que viu o sangramento no tórax do rapaz.

Durante o atendimento, familiares de um adolescente estiveram no endereço após receberem a informação de que ele poderia estar envolvido no ataque. Eles disseram aos policiais que não sabiam o que teria motivado a agressão nem onde o menor estava.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

Ainda conforme o registro, o suspeito teria arremessado uma pedra em direção à vítima, atingindo o vidro de um carro que estava estacionado na residência.

A Polícia Militar fez buscas na região, mas ninguém foi preso. Diante da situação, o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

