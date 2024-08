Jovem passou a tarde bebendo quieto em mercado que foi morto no Aero Rancho

Horas antes de ser perseguido e morto, Michael Vitor da Silva Oliveira, de 21 anos, teria passado o dia no ‘mercadinho’ em que foi assassinado, durante a noite de segunda-feira (5), na Rua Bueno, localizada no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

No local, o JD1 Notícias apurou que Michael chegou ao estabelecimento durante a tarde, ingerindo algumas cervejas, refrigerantes e comprando cigarros. Para as autoridades, e familiares, o proprietário do local detalhou que o rapaz ficou ‘quieto’.

“Ele pegou a cerveja e perguntou se podia ficar sentado aqui e ficou quieto. Ele também tomou um refrigerante, depois pegou três carteiras de cigarro e saiu”, explicou.

Acontece que, horas depois Michael apareceu correndo e invadindo o local, para conseguir se esconder dos autores. Porém, o passageiro do Volkswagem Gol desceu e perseguiu a vítima, até o banheiro do ‘mercadinho’.

Ali ele foi baleado e morto. No local, as equipes da Perícia Técnica e Polícia Civil encontraram sete cápsulas de calibre 9mm. A vítima possuía ainda 15 marcas de entrada e saída.

O caso – Por volta das 19h o rapaz foi perseguido, por dois homens que estavam em um Volkswagem Gol. Apesar disso, Michael morreu ao ser baleado várias vezes dentro de um estabelecimento do Aero Rancho.

Depois do crime, os autores fugiram em alta velocidade. Equipes da Polícia Militar realizaram diligências pela região, para tentar encontrar os dois, mas até o momento ninguém foi preso.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

