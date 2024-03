Jovem perde o olho apÃ³s ser esfaqueado em bar de Rio Brilhante

Um jovem, de 18 anos, foi esfaqueado e acabou perdendo o olho durante uma briga na madrugada de domingo (10), em um estabelecimento comercial localizado na Avenida Lourival Barbosa, em Rio Brilhante. Apesar de ter acontecido durante o final de semana, o caso foi informado as autoridades apenas na terça-feira (12).

Conforme o registro policial, o irmão da vítima contou que estava bebendo com o rapaz no local, quando um homem se aproximou dos dois. Parando do lado do jovem, eles passaram a conversar.

Em determinado momento, eles foram para o outro lado da rua, seguindo em direção ao carro do suspeito. No veículo, o homem pegou um objeto do porta-luvas e golpeou a vítima na região do olho. Pronto para dar mais um golpe, o autor foi impedido pelo irmão do rapaz, que apareceu de repente.

Ao desistir de golpear mais uma vez a vítima, o autor entrou no carro e fugiu. Diante da situação, o jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital de Rio Brilhante, mas precisou ser transferido para Campo Grande.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima teria perdido o globo ocular devido ao ferimento. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa e o autor do crime já foi identificado pelas autoridades.

