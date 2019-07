Jovem queimada com ácido pelo ex morre em hospital

Sarah Chaves, com informações do G1

A jovem Mayara Estefanny, 19 anos, que estava internada no Hospital de Restauração no Recife para se recuperar de um ataque que sofreu com ácido sulfúrico do ex marido, morreu na noite de quinta-feira (25).

A unidade de saúde informou, nesta sexta-feira (26), que a jovem foi vítima de três paradas cardíacas e faleceu às 22h06. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Centro do Recife.

Além de ter o rosto e o pescoço atingidos pelo ácido, Mayara também teve os cabelos, o tórax e os membros superiores atingidos pela substância. O velório e o sepultamento deverão ocorrer em Limoeiro, no Agreste do estado, município em que vive a família da mãe dela.

A mãe da jovem, Carla Maria, pede que o ex-marido da vítima seja punido. "Espero que a justiça agora seja feita. Se ele se arrependeu ou não, agora para mim não interessa porque ele não pensou no filho dele com ela. Ela agora está morta, 19 anos, uma vida inteira pela frente. Ele que interrompeu a vida dela, não foi uma doença, não foi um acidente, não foi nada. Foi ele que interrompeu pelo machismo dele, por não aceitar um não", afirma.

Acusados pelo crime, William César dos Santos Júnior, de 30 anos, ex-companheiro da jovem, e o amigo dele, Paulo Henrique Vieira dos Santos, de 23 anos, estão presos.

Caso seja comprovado que a ação dos dois levou à morte da vítima, explica o Ministério Público, o promotor responsável pode alterar a denúncia para que eles respondam por homicídio qualificado consumado.

