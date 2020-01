Jovem tenta ajudar desconhecido e acaba sendo esfaqueado

O jovem Mario Francisco Santos de Oliveira, 23 anos, foi esfaqueado na segunda-feira (27), enquanto trabalhava na fazenda São Judas Tadeu, em Água Clara. O Cavalo da vítima também foi atingido.

De acordo com a ocorrência, a vítima estava na fazenda, com o rebanho no pasto, quando viu um homem desconhecido e se aproximou para conversar com o suspeito, perguntando se ele estava perdido, quando o homem pulou em direção a ele com uma faca.

O suspeito deu uma facada no ombro da vítima e o segundo golpe acabou atingindo o cavalo. O rapaz conseguiu fugir do local e foi até a sede da fazenda, onde pegou um veículo e foi ao hospital, com sangramento grave.

Polícia Militar esteve no local, mas não localizou o autor do crime. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, quando há intenção.

