Jovem tenta cantar mulher e apanha do namorado dela em festa em bairro da Capital

Jovem, de 25 anos, foi agredido após tentar cantar uma mulher compromissada durante uma festa, em uma conveniência na região do Chácara Cachoeira, em Campo Grande, na madrugada deste domingo, dia 15.
O namorado da mulher teria achado ruim a atitude do jovem e passou a agredi-lo. Ele apresentava marcas de lesões na boca.
Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima apresentava sinais de embriagues, com forte odor etílico, olhos vermelhos e fala confusa.
A confusão teria acontecido do lado de fora do evento. O jovem não conseguiu dizer quem era o agressor.
O Corpo de Bombeiros esteve no local, prestou socorro e o encaminhou para atendimento médico na Santa Casa.
O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.Reportar Erro
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