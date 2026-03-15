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PolÃ­cia

Jovem tenta cantar mulher e apanha do namorado dela em festa em bairro da Capital

O namorado da mulher teria achado ruim a atitude do jovem e passou a agredi-lo

15 marÃ§o 2026 - 10h45Vinicius Costa
Polícia Militar atendeu a ocorrênciaPolÃ­cia Militar atendeu a ocorrÃªncia   (DivulgaÃ§Ã£o/PMMS)

Jovem, de 25 anos, foi agredido após tentar cantar uma mulher compromissada durante uma festa, em uma conveniência na região do Chácara Cachoeira, em Campo Grande, na madrugada deste domingo, dia 15.

O namorado da mulher teria achado ruim a atitude do jovem e passou a agredi-lo. Ele apresentava marcas de lesões na boca.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima apresentava sinais de embriagues, com forte odor etílico, olhos vermelhos e fala confusa.

A confusão teria acontecido do lado de fora do evento. O jovem não conseguiu dizer quem era o agressor.

O Corpo de Bombeiros esteve no local, prestou socorro e o encaminhou para atendimento médico na Santa Casa.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

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