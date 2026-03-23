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PolÃ­cia

Jovem usa maquita e panela para matar a tia em SelvÃ­ria

Ele foi preso apÃ³s ir atÃ© um posto de combustiveis ensanguentado pedindo para se lavar

23 marÃ§o 2026 - 14h24Brenda Assis
Caso foi registrado na delegacia de polícia de SelvíriaCaso foi registrado na delegacia de polÃ­cia de SelvÃ­ria   (Foto: DivulgaÃ§Ã£o)

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante suspeito de matar a própria tia, Fátima Aparecida da Silva, de 58 anos, na manhã desta segunda-feira (23), em Selvíria.

Segundo a Polícia Civil, a Polícia Militar foi acionada após funcionários de um posto de combustível relatarem que um homem, coberto de sangue, chegou ao local pedindo para se lavar. Diante da recusa, ele seguiu em direção ao rio da cidade.

O suspeito foi localizado pouco depois, às margens do rio, onde tentava limpar o sangue do corpo. Ao ser abordado, ele disse aos policiais que havia encontrado a tia morta e que tentou reanimá-la.

No entanto, testemunhas informaram que ouviram barulhos de objetos sendo quebrados na casa da vítima no início da manhã. Além disso, a bicicleta do jovem foi encontrada no local, o que levantou suspeitas.

De acordo com a polícia, o rapaz foi levado para a delegacia, onde inicialmente negou o crime. Após ser confrontado com as informações reunidas durante as diligências, ele confessou.

Em depoimento, o jovem afirmou que estava sob efeito de drogas, foi até a casa da tia e, após uma discussão por motivos fúteis, a matou com golpes na cabeça usando objetos como uma panela e uma maquita.

A perícia foi acionada e esteve no local. O caso foi registrado como feminicídio.

O suspeito foi autuado em flagrante, e a Polícia Civil pediu a conversão da prisão em preventiva.

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