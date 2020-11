Jovem vomita em carro de motorista de aplicativo e sofre ameaças

Depois de festa de aniversário, jovem bêbada vomita em carro de motorista de aplicativo e sofre ameaças. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2), em Campo Grande. O homem teria se apossado do celular da passageira e exigiu a lavagem do veículo.

Conforme o boletim de ocorrência, a passageira contou que ela e a irmã pediram motorista de aplicativo após saírem de uma festa de aniversário. No percurso, quando passavam pela avenida Presidente Ernesto Geisel, região central da Capital, a irmã começou a vomitar no carro, pois teria ingerido bebida alcoólica e passou mal.

Diante da situação, o motorista encerrou a corrida e se pegou a força o celular da jovem, exigindo que elas pagassem a lavagem do veículo naquele momento. Ela ainda afirma que foi empurrada para fora do carro. Já o motorista contou que ela caiu ao descer do carro e nega a agressão. Ainda relata que a jovem teria ameaçado chamar um primo e que ele daria um tiro em sua cara.

Após a confusão o caso foi parar na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) – Centro e será investigado.

