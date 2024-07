Justiça mantém mãe que esfaqueou e matou filho atrás das grades em Campo Grande

Rozely Henrique, de 43 anos, foi mantida atrás das grades pela Justiça de Mato Grosso do Sul, após passar por audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (22). Ela foi presa em flagrante e teve a preventiva decretada ao esfaquear e matar seu próprio filho, Kauã Henrique Rodrigues, de 17 anos, durante a tarde de domingo (21), no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

A decisão foi do juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, que, inclusive, presidente a 1ª Vara do Tribunal do Júri. Ele levou em consideração o passado da mulher, que já atentou contra a vida do seu companheiro, de 52 anos, esfaqueado em dezembro do ano passado, no bairro Los Angeles.

Com a consumação do homicídio doloso, praticado contra o próprio filho, Garcete entendeu que "há uma demonstração de gravidade concreta na sua conduta, de modo que, para garantia da ordem pública, neste momento, converteu o flagrante em prisão preventiva".

Com todos os trâmites preenchidos e devidamente apresentados para o magistrado, o juiz decretou a prisão preventiva de Rozely pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil. Ela ficará atrás das grades nos próximos passos do processo.

Antes de passar pela audiência, a mulher contou que tem 13 filhos e que o maior deles, possui 18 anos. Vale ressaltar que não há informação se neste momento da entrevista, ela tinha conhecimento que o Kauã havia falecido na Santa Casa.

Natural de Aquidauana, Rozely Henrique disse que morava com o convivente e desenvolvia atividade laborativa, trabalhando como autônoma e recebendo por diária, cerca de R$ 100. Ela negou o uso de álcool ou drogas.

