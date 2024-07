Não é a 1ª vez: Mãe que matou o filho quase 'enterrou' o marido a facadas no Los Angeles

Rozely Henrique, de 43 anos, presa em flagrante neste domingo (21) após esfaquear e matar seu próprio filho Kauã Henrique Rodrigues, de 17 anos, já foi presa há 8 meses, em dezembro do ano passado, por atacar e quase matar o próprio marido, hoje com 52 anos, no bairro Los Angeles, em Campo Grande.

Naquela oportunidade, conforme noticiado pelo JD1 Notícias, o boletim de ocorrências apontava que a suspeita agiu motivada pelos ciúmes na madrugada do dia 15 de dezembro de 2023. Quando a Polícia Militar havia chegado no local, encontrou a mulher suja de sangue e gritando na residência, mas depois ela saiu para o lado de fora da casa e ficou em total descontrole na rua.

Dentro do imóvel, os militares visualizaram o homem caído ao redor de muito sangue. Em rápida entrevista sobre os fatos, a vítima detalhou que estava bebendo com a esposa, mas em determinado momento, ela teve uma crise de ciúmes e passou a esfaqueá-lo.

As lesões causadas pelos golpes de faca provocaram ferimentos graves no homem, que foi encaminhado a Santa Casa com apoio do Corpo de Bombeiros, onde sobreviveu ao ocorrido.

A mulher foi presa em flagrante e ao passar por audiência de custódia e foi liberada no dia seguinte.

O caso, naquela ocasião, foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar perigo de vida.

2° caso - Dessa vez, a história foi diferente. Agindo motivada por um motivo fútil, após ver seu filho dizer que a odiava, a mulher esfaqueou e deixou um 'rasgo' na barriga do adolescente, capaz de deixas as vísceras expostas.

Na entrevista informal para a Polícia Militar, que efetuou sua prisão, ela disse que não tinha intenção de matá-lo. Porém, o golpe foi tão cruel, que deixou Kauã em estado gravíssimo e inconsciente, sendo socorrido as pressas para a Santa Casa. Contudo, mesmo após os esforços dos médicos, a garoto não resistiu e faleceu no final da tarde.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil.

A mulher deve passar por audiência de custódia ainda nesta segunda-feira (22) para saber se responderá o caso em liberdade ou atrás das grades.

