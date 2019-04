Da redação com Porã News

"Justiceiros da Fronteira" executaram três homems a tiros de pistola 9mm na altura da cabeça neste domingo (7) na região denominada Aceiteí. Os suspeitos deixaram ao lado dos corpos uma cartolina com a seguinte mensagem "Por roubar a inocentes, não roubar caminhonete, justiceiros da fronteira".

Segundo os investigadores da Divisão de Homicídios, os corpos estavam amarrados nas mãos e nos pés ao lado do veículo.

As vítimas foram identificadas como o suboficial inspetor Pedro Yanel Barua Acosta, de 35 anos, da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero, que seria envolvido em roubos de caminhonetes em janeiro, e estaria beneficiado com a prisão domiciliar pela justiça de Pedro Juan Caballero.

As duas outras vítimas foram Venancio Ramon Romero, de 29 anos e Delio Roselver Santa Cruz, de 31 anos. Segundo familiares das vítimas, eles saíram na tarde de sábado para ir a uma caça na região.

Acompanhados da promotora de justiça Sandra Diaz, Agentes da Polícia Técnica e da Divisão de Homicídios realizaram os procedimentos no local e encaminharam o corpo das vítimas ao Instituro Médico Legal (IML).

