Lençol com sangue foi encontrado em casa de assassino de Carla

Um lençol e máscara com manchas de sangue foram encontrados dentro da casa de Marcos André Vilalba Carvalho, 21 anos, assassino confesso de Carla Santana Magalhães, 25 anos. O autor mora ao lado da casa onde vivia Carla, apenas um muro separava as duas residências.

De acordo com a Polícia Militar, o lençol e máscara com sangue foram encontradas nesta segunda-feira (13), por uma equipe do Batalhão de Choque. O patrulhamento policial foi intensificado na rua onde Carla morava após denuncias revelarem que um vizinho estaria envolvido no sequestro e assassinato da jovem.

No início dessa semana, durante patrulha a equipe policial percebeu que o até então suspeito correu ao avistar a viatura do Choque, os agentes foram atrás do jovem e deram voz de abordagem, encontrando em seu imóvel um lençol com diversas manchas de sangue e um pano em seu bolso, que seria uma máscara, também com manchas de sangue.

O suspeito informou aos policiais que teria fugido por medo, pois não teria percebido que se tratava de uma viatura policial, questionado sobre o sangue, ele disse que seria dele próprio. Como não havia mandado aberto contra Marcos ele foi liberado e a situação relatada a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH).

Com as informações obtidas pelo Choque, a DEH foi até o suspeito e o conduziu para a Delegacia onde ele confessou o crime, a Polícia Civil pediu a prisão preventiva do autor, por feminicídio. A ordem foi acatada pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri.

