“Louco” de etanol, homem é levado para delegacia após xingar guarda em UPA

Um homem, 32 anos, foi levado para a delegacia após xingar e ameaçar um Guarda Civil Metropolitano, que estava em serviço na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon. O autor teria usado cocaína e etanol veicular.

De acordo com o boletim de ocorrência, ao agente municipal que trabalha no posto pediu apoio, pois estava sendo ameaçado e xingado por um homem no local.

Com a chegada dos agentes, o autor fugiu do local, caindo logo depois e cortando profundamente uma das mãos, os agentes o abordaram e usaram algemas para conter o autor, que estava alterado e com quatro facas em sua cintura.

Durante entrevista, o autor informou ter feito o uso de pasta base de cocaína e ingerido etanol veicular. Ele recebeu atendimento na própria UPA e depois foi encaminhado para a Delegacia.

